Ереван, , 11:08 — REGNUM Фамилии шести военнослужащих армянской армии, которые были взяты в плен, по данным минобороны Армении, на армяно-азербайджанской границе, обнародовала 27 мая пресс-служба армянского оборонного ведомства, также опровергнув данные Баку о том, что данных военных захватили на азербайджанской территории.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сообщаем фамилии лиц, выполнявших инженерные работы без пересечения границы и попавших в плен. Это военнослужащие контрактной службы А. Абгарян, И. Саркисян, В. Саркисян, Б. Оганян, А. Будоян, В. Рафаэлян», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Заявление министерства обороны Азербайджана, согласно которому армянские военнослужащие находились на азербайджанской территории, не соответствует действительности», — также уточняется в сообщении.

Также отмечается, что все шестеро военных были захвачены в момент, когда ими проводились «инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на участке границы с Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военнослужащих при попытке перейти границу.

Отметим, 12 мая в минобороны Армении сообщили, что военные азербайджанской армии попытались проводить некоторые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области республики.