Тбилиси, , 11:02 — REGNUM Противники строительства в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) 27 мая заблокировали дорогу, ведущую к строительной площадке. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Как рассказали журналистам протестующие, они не позволят проезжать строительной технике турецкой компании Enka, которая ведёт работы по возведению ГЭС. Машины местных жителей активисты обещают пропускать без проблем.

Сообщается, что один из автомобилей протестующие уже остановили. На место прибыли правоохранители.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют прекратить строительство электростанции и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава. С 24 по 26 мая протестующие проводили акции в Тбилиси.

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