Симферополь, , 10:59 — REGNUM В Республике Крым за сутки подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 мая. Накануне, 26 мая. было подтверждено также 93 случая заражения.

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за минувшие сутки 137 пациентов, пять пациентов с COVID-19 пополнили статистику смертности. В ковид-стационарах остаются 1 558 человек, ещё 183 лечатся дома.

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 43 099 пациентов, 40 210 человек выздоровели, скончались 1 336 человек.