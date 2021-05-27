Москва, 27 мая 2021, 11:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России в обязательном порядке рассматривает любые поступающие инициативы, заявил 27 мая глава ведомства Антон Котяков.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914
Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

Таким образом он прокомментировал инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России.

«Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать», — сказал министр РИА Новости.

При этом Котяков уточнил, что готовность рассмотреть предложение не подразумевает, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия COVID-19 «оживила» идею о четырёхдневной рабочей неделе. По его словам, значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на «удалёнку» и «трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день».

По мнению экспертов, данная инициатива является реформистской мерой, цель которой — получить более стабильную ситуацию в стране, а также лучшую основу для экономического роста.

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