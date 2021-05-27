Москва, , 11:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России в обязательном порядке рассматривает любые поступающие инициативы, заявил 27 мая глава ведомства Антон Котяков.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

Таким образом он прокомментировал инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России.

«Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать», — сказал министр РИА Новости.

При этом Котяков уточнил, что готовность рассмотреть предложение не подразумевает, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия COVID-19 «оживила» идею о четырёхдневной рабочей неделе. По его словам, значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на «удалёнку» и «трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день».

По мнению экспертов, данная инициатива является реформистской мерой, цель которой — получить более стабильную ситуацию в стране, а также лучшую основу для экономического роста.

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