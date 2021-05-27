Москва, , 10:58 — REGNUM В Госдуме осудили высказывания президента Польши Анджея Дуды, который считает, что Россия не является нормальной страной, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасён советским солдатом», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Президент Польши Анджей Дуда в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права. Глава государства заявил, что «Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором».

Дуда также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций и площадках ОБСЕ.

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