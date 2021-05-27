Москва, , 10:58 — REGNUM Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, которые лучше других в 2020 году справились с задачами, связанными с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом 27 мая сообщает официальный сайт правительства России.

«Лидером в части организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области», — говорится в сообщении.

При этом высокий уровень проведения экзаменов зампред правительства отметила в Вологодской области и Алтайском крае.

Отмечается, что анализ подготовительной кампании 2021 года в этих субъектах также не выявил нареканий и замечаний.