Чита, , 10:58 — REGNUM С 1 июня в Чите открывают летние лагеря дневного пребывания для 4500 детей. Как сообщает 27 мая пресс-центр городской мэрии, их работа организована в 50 учреждениях города, смена продлится 21 день, с 1 по 26 июня.

В каждом лагере организованно трехразовое питание детей. В течение смены дети получают возможность интересно, качественно и результативно для развития личности проводить свой летний досуг, заверили в мэрии Читы. Там же отметили, что каждое учреждение прошло проверку на обеспечение безопасности жизни и здоровья отдыхающих.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Забайкалье к открытию готовят 540 лагерей разного типа, в их числе — 47 загородных стационарных лагерей, четыре лагеря при учреждениях с круглосуточным пребыванием, 480 лагерей с дневным пребыванием детей, шесть санаторно-оздоровительных учреждений круглогодичного действия, семь стационарных палаточных лагерей.

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Тем временем в Иркутской области к программе детского туристического кешбэка подключились уже два стационарных лагеря: речь идёт об учреждениях «Лукоморье» и «Звездный» Ангарского городского округа.

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