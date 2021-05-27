Казань, , 11:02 — REGNUM В Татарии выясняют обстоятельства получения пробоины судном «Григорий Танцоров». Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

Предварительно, инцидент произошел в 03:30 (мск) 26 мая на 1427,5 км реки Кама вблизи населенного пункта Лаишево. Судно совершило наезд на разделительный маяк приставки судна «Волжский-15».

Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет. У судна «Григорий Танцоров» образовалась пробоина корпуса. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 мая на реке Кама недалеко от города Лаишево села на мель баржа, груженная более 5 тыс. тонн обогащенной песчано-гравийной смеси. На помощь застрявшей барже был отправлен теплоход «Капитан Галяутдинов».

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