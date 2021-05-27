Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга начала проверку после наезда пассажирского автобуса на фонарный столб около остановки общественного транспорта на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта, в результате чего пострадали пять человек. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Напомним, сегодня около 10 часов утра водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель, кондуктор и трое пассажиров.

«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя», — уточнили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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