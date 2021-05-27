Рязань, , 10:54 — REGNUM Десятилетний ребёнок пострадал в результате обрыва троса качелей в Рязани. Возбуждено уголовное дело, сообщает 27 мая пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, ЧП произошло в апреле 2021 года в одном из детских парков развлечений Рязани. Десятилетняя девочка каталась на качелях, в какой-то момент трос оборвался, ребёнок упал, получив телесные повреждения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают конкретных должностных лиц парка развлечений, ответственных за безопасность детского игрового оборудования.