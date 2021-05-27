Москва, , 10:55 — REGNUM Российская актриса Анастасия Заворотнюк начала чувствовать себя хуже после ремиссии. Об этом сообщило издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на коллегу артистки.

По данным издания, «из-за рецидива рака» она всё время проводит у себя дома. «Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии. За границу, как Жанну Фриске, Настю перевозить не будут, поскольку только наши светила дают положительные прогнозы, верят, что у Насти есть еще шанс победить рак», — сообщила коллега Заворотнюк.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. В 2019 году актрисе стало лучше.

Читайте ранее в этом сюжете: ФНС закрывает весь бизнес Анастасии Заворотнюк