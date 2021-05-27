Ярославль, 27 мая, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В УФАС по Ярославской области поступила третья по счёту жалоба на конкурс на право перевозок по 76 городским маршрутам в Ярославле. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Автобус в Ярославле

Конкурсы были объявлены в апреле. Приём заявок планировалось завершить 28 мая. Однако он был приостановлен ещё 30 апреля по первой жалобе в УФАС и до сих пор приём заявок не ведётся. Первая жалоба признана необоснованной. Сейчас на рассмотрении находятся ещё две жалобы. Последняя подана компанией из Башкирии. Это ООО «Помощь», зарегистрированное в Уфе.

Ранее городские власти планировали, что новые перевозчики начнут работать в июле. К этому времени закончатся свидетельства у ряда прежних перевозчиков.