27 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Электросамокаты заполонили улицы городов, посыпались жалобы. И вот уже на подходе новые ограничения. Между тем в сети высказывают предположения, что после их введения это весьма удобное средство передвижения по непересечённой местности станет дорогой игрушкой, а не помощью людям, которые рассчитывали добираться на самокате по делам.

Светлана Шаповалова, , 11:15 — REGNUM С недавнего времени в Алтайском крае и других регионах появилась такая примета: раз наступило лето — жди появления электросамокатов на улицах. И с каждым годом их количество только увеличивается, равно как и растет число жалоб от пешеходов, которые боятся ходить по тротуарам из опасений быть сбитыми неосторожным «гонщиком». Однако же есть предположение, что за волной массового недовольства могут скрываться чьи-то меркантильные интересы.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

Эту тему весьма активно обсуждают на сайте алтайского СМИ — amic.ru. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из комментариев.

«Да, это такая «великая» проблема, что просто до зарезу надо обращаться в ГИБДД. У вашего ГИБДД ежегодно на дорогах гибнет по 20 000 людей. Как если бы в стране каждый день происходил теракт, в котором гибло по 50−60 человек. Разгонять такое ГИБДД надо, а не обращаться в него с жалобами», — приводит довод в комментариях на сайте ИА «Амител» читатель под псевдонимом Абориген. На этот спич его подвигла фраза о том, что «с потеплением в Алтайском крае увеличилось количество «электросамокатчиков», которые создают на дорогах аварийные ситуации, сказали в региональном ГИБДД».

Подростки на электросамокате Kristoffer Trolle

«Сейчас как-то разом во многих городах поднялась волна возмущения электросамокатами. Самый нехороший результат будет — если электросамокаты в итоге из повседневного средства передвижения на небольшие расстояния по непересечённой местности превратятся в «игрушку» со множеством ограничений. Например «но только по этим улицам», «по выходным дням с 8:00 до 10:00 от этого столба до этого столба» или «но только со скоростью чуть выше скорости пешехода».

И людям, которые рассчитывали добираться на самокате от дома до работы или до ближайшей станции метро — остановки трамвая, просто не будет смысла покупать электросамокаты с таким набором запретов и ограничений в придачу», — рассуждает в комментариях читатель Виктор.

«Если бы вы катались по тротуарам со скоростью пешехода +5 км/ч и чтобы вас было слышно метров за 20, то к вам не было бы никаких претензий. Но вы же носитесь, как бешеная лошадь по чистому полю. Лично у меня нет никакого желания получить удар в спину (когда я иду по тротуару) от идиота на самокате/велосипеде и прочем непонятном транспорте», — парирует другой участник дискуссии.

«Электросамокаты развивают скорость до 30 км в час. При этом они плохо маневренны. Уже есть случаи, когда опытные ездуны убились насмерть и покалечили детей. Необходимо обязать выдачу шлемов, наколенников к ним, и все-таки — отдельные дорожки от пешеходов. Не должны страдать дети, да и взрослые из-за таких случаев», — написал читательница под псевдонимом Она.

«Самокат вообще не выглядит безопасным способом передвижения. И что за каша в голове должна быть у человека, разгоняющегося на такой конструкции до 30 км/ч и более?» — задаётся вопросом Гость.

«Я считаю, что электросамокат намного безопаснее автомобиля. Ну, во-первых, электросамокатчиков физически намного меньше, чем автомобилистов. Во-вторых, площадь самоката меньше, чем площадь автомобиля, что снижает вероятность встречи с телом пешехода. В-третьих, даже если электросамокатчик врезался, то это будет один человек, а не «пьяный автомобилист снёс остановку с 15 людьми». А в-четвёртых, повреждения от столкновения с самокатом всё-таки полегче, чем от встречи с бампером автомобиля», — дополняет Виктор.

Люди на электросамокатах Дарья Драй © ИА REGNUM

По его мнению, импульс самокату придали именно сейчас, когда скрестили его с электродвигателем.

«И у меня есть подозрение, что кому-то ой как не хочется, чтобы эта отрасль получила распространение. Иначе почему сейчас одновременно в разных местах педалируется мысль о том, что электросамокатчики могут попередавить людей, и им нужно помешать это сделать, ограничив скорость, ограничив территории, по которым они могут ездить, а то и введя регистрацию каждого электросамоката?» — задаётся вопросом Виктор.

«Положить бетонные столбы на тратуаре — и не будет самокатчиков и велосипедистов, хотя я сам велосипедист», — фантазирует другой читатель.

Напомним, Минтранс России уже готовит изменения в действующие дорожные правила: депутаты предложили отнести электросамокаты, моноколёса и гироскутеры к транспортным средствам. Это позволит прописать ограничения для любителей электротранспорта.

Пока что ограничения по скорости введены в Санкт-Петербурге и Москве. В Алтайском крае соблюдение дорожных норм в этом году всё ещё остается на совести электросамокатчиков.