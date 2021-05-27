Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В Ленинградской области после майских праздников наблюдается стойкая тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией, что, по словам главы управления Роспотребнадзора по региону Ольги Историк, было ожидаемо, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Историк, это было обусловлено тем, что многие жители во время майских каникул не спешили обращаться за медицинской помощью. Однако уже после 9 мая количество таких обращений начало расти.

«Заболеваемость внебольничной пневмонией шла по четкому снижению с 3 по 9 мая, а после началось увеличение. За 19-ю неделю мы подросли к своим показателям еще на 30%, а за прошедшую 20-ю неделю — на 19%, — пояснила Ольга Историк. — За 18-ю неделю было зарегистрировано 340 случаев, а за прошедшую — 533. Такие показатели заболеваемости внебольничной пневмонией уже были в этом году, в 13-ю неделю, до апреля месяца».

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин отметил, что в случае, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, в региональных стационарах готовы в течение нескольких часов развернуть около 200 дополнительных коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией.

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