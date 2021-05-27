Санкт-Петербург, 27 мая, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с опорой освещения на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга пострадали пять человек — водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Количество пострадавших подтвердили и в ГУ МЧС России по региону.

Vk.com/spb_today ДТП с автобусом в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

ДТП произошло около 10 часов утра в четверг, 27 мая, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего врезался в фонарный столб.

«На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии», — добавили в Главке МВД.