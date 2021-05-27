Москва, , 11:02 — REGNUM Пограничная служба ФСБ России фиксирует увеличение числа полётов украинских беспилотников близ границы с РФ, сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

БПЛА Mil.ru

«Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, при содействии «западных партнёров» Государственная пограничная служба Украины постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk осуществил многочасовой полет возле северо-западных границ России и над зоной конфликта в Донбассе.

Беспилотный воздушный разведчик взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а затем через воздушное пространство Франции, Германии и Прибалтики подошел к российским границам.

Отметим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и Североатлантического альянса расширяется на Украине и в Чёрном море.

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