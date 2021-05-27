Москва, , 10:38 — REGNUM В России спрос на загородную недвижимость за последние полтора года вырос в среднем на 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Так она прокомментировала прогнозы о том, что в РФ подорожают дачи.

«Спрос на загородную недвижимость за последние полтора года вырос в среднем по стране на 20%. Основной причиной стала пандемия. Действующие ограничения на переезды и перелеты, связанные с пандемией, поддерживают возросший интерес к загородной недвижимости. Поэтому эксперты ждут в 2021 году дальнейшего роста еще на 10%. Возможность жить на природе, в своём доме, для детей возможность играть на участке и гулять в лесу оказались незаменимы в пандемию. Преимуществом для загородной жизни стала дистанционная работа. Сложно было представить такой сценарий еще десять лет назад», — сказала Иванкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России не самое высокое качество нового строительства многоквартирных домов еще больше подогреет спрос на частные дома.

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