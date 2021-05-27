Москва, , 10:37 — REGNUM В России не самое высокое качество нового строительства многоквартирных домов еще больше подогреет спрос на частные дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ может вырасти стоимость дач.

«Спрос на частные дома и так называемую загородную недвижимость стабильно растет на протяжении пяти лет. В 2020 году на долю индивидуальных домов (ИЖС) пришлось 48,4% от общего объема ввода жилья в эксплуатацию. Различные независимые исследования показывают, что большинство населения страны при наличии возможности предпочтут частный дом квартире в высотке, — сказала Школьная. — У нас нет сомнений, что спрос на частные дома будет оставаться высоким. Не самое высокое качество нового строительства многоквартирных домов еще больше подогреет спрос на частные дома. Основной вопрос, насколько этот спрос окажется платежеспособным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная дала прогноз о том, как в РФ могут вырасти цены на загородную недвижимость.

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