Москва, 27 мая, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Вопрос об организации дополнительных авиарейсов для доставки на родину граждан России, которые решили покинуть сектор Газа из-за эскалации палестино-израильского конфликта, прорабатывает МЧС РФ. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ведомства.

56.mchs.gov.ru Самолёт МЧС

Уточняется, что 27 мая спецбортом Ил-76 МЧС РФ из аэропорта около сектора Газа в Москву были доставлены 64 человека, включая 31 ребенка.

Также подчеркивается, что вылет соотечественников на территорию Россию проходил на добровольной основе и в строгом соответствии с российским законодательством.

При этом указывается, что в полете вместе с гражданами РФ находились психологи, медики и оперативная группа МЧС России.

Крое того, добавляется, что психологами была оказана переселенцам информационная и психологическая поддержка для того, чтобы они смогли адаптироваться к ситуации и к новым для них условиям.

«Помощь ведомственных медиков не потребовалась, состояние прибывших удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. Сроки и маршруты для дополнительных рейсов прорабатываются», — также уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно, что российские дипломаты приступили к вывозу граждан России из стран СНГ из сектора Газа в Египет.