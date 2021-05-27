Москва, , 10:36 — REGNUM Певица Манижа заявила о намерении подать в суд на журнал Wonderzine за клевету. Об этом она написала 27 мая на своей странице Instagram.

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — написала певица.

Как сообщало ИА REGNUM, Манижа представляла Россию в финале конкурса Евровидение — 2021 года. Она заняла девятое место.

Читайте ранее в этом сюжете: Манижа высказалась о группе-победителе «Евровидения»