Пекин, , 10:36 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили, что городские парки оказывают положительное влияние на психическое здоровье людей, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Считается, что «голубые пространства», включая водоемы и водно-болотные угодья, поддерживают психическое здоровье людей точно таким же образом, что и зеленые насаждения. Однако, на эту тему проведено недостаточно много исследований в китайских городах.

Исследователи из Южно-Китайского ботанического сада при Китайской академии наук изучили взаимосвязь между психическим здоровьем 1274 граждан, городскими парками и «голубыми пространствами» с 2018 по 2020 год в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая.

Результаты показали, что воздействие как городских парков, так и «голубых пространств» снижает риск депрессии у людей. Каждое увеличение площади близлежащей акватории на 1 гектар связано с улучшением психического здоровья граждан на 0,45%. Это указывает на то, что «голубые пространства» являются потенциальным ресурсом общественного здравоохранения.

Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале «Чистое производство», наблюдались явные гендерные и социально-экономические различия в этом плане: женщины, лица с низким уровнем образования и группы с низким и средним доходом, все они получают более сильный защитный эффект от воздействия городской природы.