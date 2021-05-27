Калуга, 27 мая, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Калуге 55-летняя преподавательница колледжа обвиняется правоохранителями в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию, в отношении коллег. Об этом 27 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Prokuror-kaluga.ru

Обвиняемая из личных неприязненных отношений к директору учебного заведения и другому преподавателю колледжа на общем собрании заявила, что её коллега якобы присвоила методические материалы, незаслуженно получила диплом от министерства образования и науки Калужской области, а также составила фиктивный протокол заседания жюри олимпиады. Также она заявила, что директор колледжа якобы получила должность благодаря своим родственным связям.

В настоящее время уголовное дело о клевете направлено в суд. Преподавательнице, оболгавшей своих коллег, грозит крупный денежный штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.