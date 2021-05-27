Москва, , 10:35 — REGNUM В рамках 2021 года в России лидерами по темпам роста цен окажутся частные дома, расположенные в курортных зонах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала прогнозы о предстоящем подорожании в России дач.

«В рамках 2021 года мы ожидаем, что в лидерах по темпам роста окажутся частные дома, расположенные в курортных зонах. В этом секторе рост цен может превысить 20% от текущего уровня, — сказал она. — Однако темпов роста, аналогичных тем, что наблюдались в 2020 году, мы не ожидаем. В 2021 году будет спокойнее. Главным фактором, который подогревает цены сейчас, является сезонность. Начиная с осени, мы ожидаем старта стабилизации цен. Дальнейшая ситуация с ценами зависит от общего состояния экономики, ажиотажный спрос выдохся. В среднем по рынку в 2021 году возможен рост, вдвое превышающий годовые показатели инфляции, на уровне 10−11%».

Как полагает Школьная, начиная с 2022 года, темпы роста цен в среднем по рынку будут на уровне инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в Московской области цены на дачи могут вырасти на 12% до конца 2021 года, а в остальных регионах — на 5%.

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