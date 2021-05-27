Москва, , 10:34 — REGNUM Скорость восстановления экономики России объясняется достаточно благоприятными стартовыми условиями и действенностью мер господдержки бизнеса, рынка труда и доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявила ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Так она прокомментировала данные Минэкономразвития РФ, согласно которым экономика РФ восстанавливается лучше, чем ожидалось.

«Скорость восстановления экономики определяется достаточно благоприятными стартовыми условиями и действенностью мер господдержки бизнеса, рынка труда и доходов населения, — сказал Изряднова. — Рост промышленности при опережающих темпах роста обрабатывающих производств вносит дополненный вклад в ускорение динамики и восстановления позиций отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках. Повышение экспорта несырьевых производств становится фактором сохранения позитивного вклада чистого экспорта в динамику ВВП, несмотря на изменение условий конкуренции на мировом рынке».

Также, по ее словам, следует отметить и постепенное восстановление рынка труда, и снижение безработицы на фоне возобновления деловой активности малых и средних предприятий.

«При общих позитивных сдвигах в структуре восстановительного роста обозначился перелом в динамике доходов населения и потребительского рынка. При благоприятной эпидемиологической ситуации и ослаблении давления политико-экономических факторов российская экономика до донца 2021 года должна выйти на уровень допандемического состояния», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россия справляется с коронакризисом лучше, чем многие другие страны.

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