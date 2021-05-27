Москва, , 10:34 — REGNUM Мягкая денежно-кредитная политика в России уже сыграла свою положительную роль. Об этом 27 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Впервые с момента перехода к таргетированию инфляции в 2015 году Банк России использовал мягкую денежно-кредитную политику, то есть такую политику, которая стимулирует дополнительный потребительский и инвестиционный спрос», — заявила Набиуллина.

«В условиях кризиса, как в прошлом году, мягкая денежно-кредитная политика помогает экономике вернуться к её потенциалу. Но находиться в зоне мягкой политики после восстановления экономики уже становится опасным: и с точки зрения рисков разгона инфляции, и возникновения пузырей на финансовом рынке», — указала она.

В результате, увидев, что в конце 2020 года возвращается к росту быстрее ожидаемого, Банк России начал повышать ключевую ставку.