Москва, , 10:33 — REGNUM Россия справляется с коронакризисом лучше, чем многие другие страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что экономика РФ восстанавливается лучше, чем ожидалось.

«Российская экономика успешно восстанавливается после короткого, но резкого спада весны — начала лета 2020 года, вызванного пандемией коронавируса и связанным с ней сокращением добычи нефти, — сказал Бессонов. — Сразу после окончания спада начался подъем, который, то ускоряясь, то замедляясь, продолжается до настоящего времени. Россия в целом лучше справляется с коронакризисом по сравнению со многими другими странами. Карантинные ограничения в России были менее масштабными. В России менее развит сектор услуг, который пострадал наиболее сильно. Меры государственной поддержки населения и бизнеса сгладили остроту кризиса».

Как полагает Бессонов, дальнейшая динамика экономической активности будет определяться ходом пандемии коронавируса и темпами возвращения мировой экономики и населения к обычной жизни.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Решетникова, улучшение ситуации наблюдается у ряда крупных промышленных отраслей, в АПК, сельхозпереработке, а также в сфере строительства.

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