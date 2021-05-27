Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Красносельском районе Санкт-Петербурга сочленённый городской автобус «Пассажиравтотранса» по неизвестной причине врезался в опору освещения. Первая часть автобуса с кабиной водителя в результате ДТП буквально оказалась на столбе.

ДТП с автобусом в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП") Vk.com/spb_today

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ДТП произошло около 10 часов утра на Ленинском проспекте у дома 90. По предварительным данным, пострадали три человека.

По данным очевидцев с места ДТП, пострадавших больше, порядка десяти человек. Водителя зажало в кабине, на месте работают спасатели и медики.