Оренбург, , 10:32 — REGNUM В Оренбурге при получении взятки в 400 тыс. рублей задержана адвокат. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Пока у адвоката статус подозреваемой, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, адвокат осуществляла защиту фигуранта уголовного дела об изнасиловании девочки, чей возраст младше 14 лет. Женщина ввела в заблуждение мать своего подзащитного, потребовав 1,5 млн рублей якобы для передачи экспертам медицинских учреждений для получения определенных экспертных выводов.

Операция по задержанию адвоката прошла 26 мая. В оперативном мероприятии участвовали сотрудник СУ СКР и УФСБ по региону.