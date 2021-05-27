Москва, , 10:32 — REGNUM Большой проблемой для восстановления российской экономики может стать распространение новых волн коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил профессор РЭШ, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал новость о том, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году.

«В основном видна динамика первого полугодия, она превосходит предыдущие прогнозы ВБ. Спрос восстанавливается быстрее предположений, безработица тоже снижается опережающими темпами. Поэтому пересмотр был неминуем, — сказал Шибанов. — Да, многие аналитики в России, а также Банк России считают, что рост будет в интервале 3−4%. Например, наш прогноз — 3,5%».

Как пояснил Шибанов, рост ВВП РФ будет ускоряться за счет возвращения частного спроса, который подпитывается кредитованием, а также восстановления строительного сектора.

«Большой проблемой может стать распространение новых волн коронавируса. Теоретически восстановление должно быть активным, но новые штаммы могут быть опасными, если вдруг они будут вне рамок защиты вакцин. В остальном нет никаких существенных проблем — после снижения ВВП в 2020 году восстановительный рост будет стабильным», — пояснил Шибанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, российский валовый внутренний продукт (ВВП) в 2021 году вырастет до 3,2% по сравнению с мартовским прогнозом в 2,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк резко повысил прогноз по цене на нефть в 2021-2022 годах