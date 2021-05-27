Москва, , 10:33 — REGNUM В России появился первый экземпляр купе Aston Martin DBS Superleggera. Об этом сообщается на сайте официального дилера компании в России.

Aston Martin DBS Superleggera Instagram / astonmartinmoscow

DBS Superleggera построен на основе модели DB11. При этом новинка получила иной экстерьер и интерьер. При создании кузовных панелей модели использовался углепластик, что повлияло на массу машины.

В качестве силового агрегата у Aston Martin DBS Superleggera стоит бензиновый мотор V12 5.2 с двойным турбонаддувом производительностью 725 л. с. Автомобиль получил систему заднего привода. А в качестве трансмиссии стоит восьмискоростной «автомат». Кроме того, суперкар оснастили тормозами с углерод-керамическими дисками.

Стоимость Aston Martin DBS Superleggera в России равна 31 450 000 рублей.

Напомним, в 2020 года на российском авторынке было реализовано всего девять моделей Aston Martin. Среди них пять экземпляров Vantage и четыре машины DB11.

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