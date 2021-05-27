Москва, , 10:29 — REGNUM Капитализации криптовалют 25 мая приблизилась к $1,8 трлн на фоне исчерпания панических настроений, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Согласно Glassnode, число переводов монет на биржи из холодных кошельков для возможной последующей реализации оказалось на четверть ниже средних за последние полгода значений.

Число адресов, принадлежащих долгосрочным инвесторам, обновило рекорд. Но встреча с 200 дневной скользящей средней и психологическим рубежом в $40 000 для криптобыков оказалась безрезультатной — участники торгов пока окончательно не убедились в завершении «регулятивного шторма».

Вслед за властями китайской провинции Внутренняя Монголия, которые с 1 июня могут ввести ограничительные меры против биткоин-майнеров, могут последовать аналогичные шаги от чиновников Синьцзяна и Сычуани, где расположены основные мощности по добыче первой криптовалюты.

26 мая стало известно, о запрете майнинга до конца лета в Иране. Причина — дефицит электроэнергии из-за засухи. Исламская страна давно борется с незаконным майнингом, который использует льготы.

Согласно данным президента страны Хасана Рухани, на него приходится почти в семь раз больше потребления электроэнергии по сравнению с теми, кто соблюдает правила.

И хотя на исламскую страну приходится только 3,8% хешрейта (65% вычислительных мощностей — на Китай), это очередная негативная новость за последнее время, которая будет сдерживать покупателей.

Крупные игроки продолжают ждать своего часа для входа в рынок, который последует после снятия текущей неопределенности. Присматриваются глава BlackRock Ларри Финк, которая пока больше «экспериментирует» с фьючерсами, а также Карл Айкан, основатель Icahn Enterprises, фактически анонсировавший инвестиции в размере сотен миллионов долларов.

Их в первую очередь будет интересовать биткоин. Альткоины «оторвались» от первой криптовалюты — в среду по темпам роста они заметно оторвались от цифрового золота. Особенно выделился MATIC на фоне новостей о поддержки миллиардером Марком Кьюбаном — токен может ворваться к топ-10.

Однако сохранится ли подобная прыть, когда биткоин по-прежнему «смотрит вниз» на $30 000 вопрос, ответ на который будет получен после выходных после завершения экспирации контрактов на срочном рынке, которая обусловит продолжение консолидации курса первой криптовалюты в диапазоне $37 000 — 40 000», — считает эксперт.

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