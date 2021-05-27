Волгоград, 27 мая 2021, 10:31 — REGNUM В подделке документов в лицензионно-разрешительное подразделение Росгвардии подозреваются 45-летний и 25-летний жители Клетского района Волгоградской области. Мужчины обманом пытались получить разрешение на приобретение охотничьего оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе регионального УМВД.
Волгоградцы предоставили в Росгвардию свидетельства о прохождении в Астраханской области курсов по программе подготовке граждан, впервые получающих гражданское оружие. Якобы они успешно получили соответствующую аттестацию. Однако в ходе проверки выяснилось, что таким гражданам данные документы не выдавались.
В отношении мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела.