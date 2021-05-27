Москва, , 10:28 — REGNUM России удалось стабилизировать ситуацию на валютном рынке в 2020 году при весьма умеренных тратах золотовалютного резерва. Об этом 27 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Одним из ключевых элементов стабилизации на валютном рынке стали операции по продаже валюты в увязке с ценой нефти, которая складывалась на рынке: тогда были страхи, что цена нефти может надолго задержаться даже ниже 25 долларов за баррель», — заявила Набиуллина.

Этот алгоритм позволил сдержать волатильность на очень умеренных тратах из золотовалютного резерва, отметила она.

«Это было особенно важно в тот период, потому что никто в тот момент не мог предсказать, как будет развиваться ситуация с пандемией, сколько продолжительным и глубоким будет кризис, какого масштаба будут риски для финансовой стабильности», — подчеркнула председатель Банка России.

«В этих условиях было важно рачительно использовать подушку безопасности, чтобы суметь адекватно ответить на вызовы, если они будут продолжаться», — указала она.