Афины , , 10:30 — REGNUM В Греции зарегистрировали пять случаев тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТС), связанных с вакциной AstraZeneca. Об этом сообщила Национальная организация по лекарственным средствам (EOF) 26 мая.

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Эти пять случаев были выявлены среди более чем 900 000 вакцинаций, что соответствует одному инциденту на 181 000 человек или 0,55% на 100 000 человек.

Что касается возрастных групп, то вероятность возникновения ТТС в возрастной группе 30−39 лет составляет 1,58 на 100 000, а вероятность возникновения ТТС в возрасте 40−49 лет — 2,28 на 100 000.

В EOF также уточнили, что ставшая предметом широкого обсуждения смерть 63-летней женщины в Митилини не была связана с тем, что она получила вакцину AstraZeneca, поскольку смерть произошла через 25 дней после прививки. Женщина также имела высокий риск сердечно-сосудистых осложнений из-за предрасполагающих медицинских факторов.