Москва, , 10:24 — REGNUM В России с 2022 года начнёт действовать новая система управления государственными программами, сообщает 27 мая официальный сайт правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С нового года для каждой программы и её элементов будет действовать перечень значимых показателей, связанных с национальными целями развития. Кроме того, будет выделена проектная часть, предусматривающая исполнение задач в определённые сроки с известной заранее датой завершения. Например, финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры.

При этом программы сохранят процессные, реализуемые на постоянной основе мероприятия.

Также на уровне зампредов правительства будут назначены кураторы госпрограмм. Под управлением кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм.