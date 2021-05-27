Москва, , 10:23 — REGNUM Российская экономика относительно успешно прошла период пандемии, если сравнивать её показатели с другими странами. Об этом 27 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Российская экономика относительно благополучно, если сравнивать со многими другими странами, прошла пандемический год», — заявила Набиуллина.

По её словам, этому способствовало несколько факторов: «достигнутая макроэкономическая устойчивость, сам набор антикризисных мер и подход к вводимым ограничениям».

Она напомнила о том, в насколько тяжёлом положении оказалась экономика страны на момент начала пандемии.

«Вернёмся ненадолго в начало 2020 года и посмотрим, в какой форме экономика вошла в пандемию. В тот период экономическая активность находилась вблизи потенциального уровня, а инфляция была низкой… Банк России до начала пандемии плавно снижал ключевую ставку», — отметила Набиуллина.

«Когда быстро нарастала волна ограничительных мер по всему миру для защиты здоровья граждан, ситуация в мировой экономике и на финансовых рынках резко ухудшалась, и ключевой для российского экспорта нефтяной рынок лихорадило особенно сильно», — подчеркнула она.

В этот момент ключевой задачей Центрального банка стало сохранение финансовой стабильности и сдерживание девальвационных и инфляционных ожиданий, с чем регулятор смог удовлетворительно справиться.