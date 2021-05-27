Москва, , 10:23 — REGNUM Россия получила консульский доступ к задержанной в Минске Софии Сапеге сразу после того, как Белоруссия завершила необходимые юридические процедуры. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила на брифинге в Москве.

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«25 мая сего года российский консул получил разрешение белорусских властей на встречу с Софией Сапегой, которая прошла в тот же день в СИЗО КГБ Белоруссии», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

По словам дипломата, российское посольство в Минске следит за ситуацией и оказывает Сапеге помощь. Девушка чувствует себя нормально, на содержание в СИЗО не жалуется. Она попросила помощь «в решении некоторых бытовых вопросов», и её просьбу удовлетворили.

Как сообщало ИА REGNUM, Софию Сапегу власти Белоруссии арестовали на два месяца в связи с подозрением в «совершении уголовно наказуемого деяния». Российская гражданка летела на самолёте авиакомпании Ryanair вместе с белорусским блогером, бывшим главным редактором протестного телеграм-канала Романом Протасевичем.

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