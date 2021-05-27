Пекин, , 10:23 — REGNUM Голливудский блокбастер «Форсаж 9» остается на вершине чарта кассовых кинотеатральных сборов Китая в среду, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Последняя часть серии фильмов «Форсаж» завершила 26 мая с 35,53 млн юаней (около $5,55 млн) сборов. При этом, суммарные сборы картины с момент премьеры превысили что 1,03 млрд юаней.

Китайская романтическая драма «Любовь разорвет нас на куски» заняла второе место, собрав за тот же день 9,39 млн юаней. Шпионский триллер «Над обрывом» занял третье место в ежедневном чарте кассовых сборов, получив доход в размере 7,17 млн юаней.