Уфа, , 10:24 — REGNUM 88 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 37 842 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 35 733 человека, в том числе 132 человека победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за минувшие сутки была констатирована смерть одного пациента с COVID-19. Два компонента вакцины от этой инфекции получили 264 803 желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 мая в республике выявили 90 новых носителей коронавируса.