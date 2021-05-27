Оренбург, , 10:24 — REGNUM Администрация города Оренбурга работает в штатном режиме. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе городской мэрии, комментируя сообщения об обысках доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных.

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«В администрацию города Оренбурга не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации, за её пределами, в том числе у сотрудников», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале мэрии Оренбурга.

В мэрии заявили, что не вправе комментировать действия правоохранительных органов.

«Администрация города работает в штатном режиме. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности», — пояснили в пресс-службе горадминситрации.

Ранее по теме: Силовики проводят обыски в мэрии Оренбурга

Ранее стало известно о том, что в доме, который арендует мэр Оренбурга Владимир Ильиных, силовики проводят обыски. Возле дома градоначальника утром 27мая в поселке Экодолье местные жители заметили три автомобиля и правоохранителей в обмундировании. Оперативные мероприятия проводит областное управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в администрации Оренбурга также прошли оперативные мероприятия. Обыски были проведены в кабинете первого замглавы города Оренбурга Светланы Золотаревой. Они были связаны с проверкой подозрений в незаконном использовании служебного транспорта, нецелевом расходовании бюджетных средств и начислении премий.