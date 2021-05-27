Орел, , 10:22 — REGNUM Вопрос об отставке с поста мэра Орла Юрия Парахина внесла фракция «Справедливой России» в Орловском горсовете 27 мая, в ходе отчёта мэра о работе администрации в 2020 году. Поводом послужило ранее возбуждённое следственными органами уголовное дело о халатности.

Однако лидер фракции «Единая Россия» Владимир Негин выступил против отставки мэра, пояснив, что виновность человека должен определять суд. В итоге в ходе голосования семь депутатов поддержали внесение вопроса об отставке, семь проголосовали против, большинство воздержались, сообщил «Орёлград».

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве дороги в Орловском районе — в тот период, когда он возглавлял этот район. По версии СК, вместо ремонта нескольких улиц в районе был проведен ремонт дороги, ведущей к дому Парахина. Сам мэр после возбуждения дела заявил о «технической ошибке».