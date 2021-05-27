Ульяновск, , 10:21 — REGNUM Ульяновской области выделено 280 млн рублей из федерального бюджета на строительство детской инфекционной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Новое медицинское учреждение будет представлять пятиэтажное здание площадью 17 тыс. кв. метров и рассчитано на 1 тыс. коек. Затраты на его строительство оцениваются в 2,5 млрд рублей, в том числе из федеральной казны власти планируют получить 1,8 млрд рублей, добавив 800 млн рублей из областного бюджета.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Анны Минаевой, в больнице будут проводить диагностику и лечение, предусмотрены лаборатории, специализированные палаты-боксы с кислородной поддержкой, отделения реанимации и интенсивной терапии.

Новую детскую инфекционную больницу планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 млрд рублей на продолжение строительства больниц в девяти регионах, включая Ульяновскую область. На завершение строительства медучреждений предусмотрено свыше 80 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы РФ получат 1,8 млрд рублей на завершение строительства больниц