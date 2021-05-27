Москва, , 10:31 — REGNUM Несмотря на то, что цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем российском топливном рынке увеличиваются, дефицита и роста цен на топливо не будет. Об этом 27 мая сообщили в Минэнерго РФ.

Заправка на АЗС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

При этом в качестве негативных факторов называется рост внешних котировок и сезонное повышение спроса.

Также в Минэнерго указали, что, согласно данным Росстата, в апреле текущего года производители топлива на 0,2% снизили оптовые цены на него и в этот период динамика изменения средних потребительских цен была не более 0,5% в сравнении с мартом 2021 года, находясь в пределах инфляции.

Вместе с тем, отмечается, что биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с момента начала их активного роста в декабре минувшего года выросли более чем на 20%, при этом розничные цены за это же время увеличились на 3,6−3,7%.

Отметим, демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем российском рынке. В случае, если экспортная цена бензина и дизельного топлива будет выше условной внутри РФ, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть данной разницы, чтобы они не повышали эти цены в России. При этом если цены на внутреннем рынке выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли.