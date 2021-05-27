Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Сеть проката электросамокатов Whoosh ограничила скорость движения своих устройств в ряде мест Екатеринбурга. Об этом сообщают пользователи сервиса.

На некоторых участках города скорость ограничили до 15 км/час. В частности, разогнаться теперь не получится на Плотинке и всей набережной городского пруда, в парке Маяковского, «Зелёной роще», парке у ТЦ «Дирижабль», на улице Вайнера и площади Советской Армии. В остальных случаях скорость электросамокатов ограничена рамками 25 км/час.

Отметим, в городе действует ещё одна сеть проката электросамокатов, там об ограничениях пока речи не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Новосибирска начали работу по созданию условий для безопасного использования самокатов и других подобных устройств. В гордуме призвали прекратить «вакханалию» с движением на тротуарах.

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