Алма-Ата, Казахстан, , 10:19 — REGNUM В Алма-Ате наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации и постепенное снижение числа новых носителей коронавируса. Об этом 27 мая заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Вместе с тем в Алма-Ате сохраняется напряженная ситуация — город входит в «красную» зону по темпам распространения инфекции. Прирост новых случаев заражения снизился с 700 в апреле до 290 — 26 мая.

Бекшин отметил, что спад третьей волны коронавируса в Казахстане связан с введением ограничительных мер и образованием 20-процентной иммунной прослойки.

Отметим, по состоянию на 27 мая в Казахстане выявили 380 160 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1849 — за минувшие сутки.