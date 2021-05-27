Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Озабоченность Израиля всплеском антисемитизма во всем мире и в США в частности, который был вызван недавними боевыми действиями между Газой и Израилем, стала одной из ключевых тем разговора между президентом Израиля Реувеном Ривлином и госсекретарем США Энтони Блинкеном 26 мая. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ривлин выразил признательность Израиля за твердую и четко выраженную позицию Байдена по вопросу об антисемитизме. Он также назвал немыслимым, что ХАМАС не объявлена военной преступной организацией во всем мире, и настаивает на жизненной важности этого обозначения в случаях, когда военнослужащим израильской армии предъявляются обвинения в Международном уголовном суде.

«Мир должен понять, что настоящие военные преступники прячутся в Газе за спинами гражданского населения», — говорит Ривлин.

Блинкен подтвердил солидарность США с Израилем, приверженность Вашингтона двусторонним отношениям и необходимость совместной работы для достижения мира и примирения в регионе, поблагодарив Ривлина за то, что он добавил «свой сильный голос к этим усилиям».

Госсекретарь США также передал Ривлину приглашение Байдена посетить США, Ривлин подтвердил, что с радостью примет приглашение.