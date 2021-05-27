Сеул, , 10:27 — REGNUM Более 50% жителей Южной Кореи положительно оценивают результаты саммита Южная Корея — США, прошедшего на прошлой неделе в Вашингтоне. Об этом 27 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 24 по 25 мая среди 2004 человек старше 18 лет, 56,3% опрошенных положительно оценивают результаты встречи главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена. Противоположного мнения придерживаются 31,5% респондентов, воздержались от ответа — 12,2%.

62,1% респондентов проявляют больше уважения к нынешнему президенту Джо Байдену, чем к предыдущему Дональду Трампу.

Затрагивая вопрос «коллективного иммунитета», 41,6% респондентов не уверены в том, что правительству удастся достичь «коллективного иммунитета» к ноябрю текущего года. Противоположного мнения придерживаются 39% респондентов, от ответа воздержались — 19,4% опрошенных.