Калуга, , 10:25 — REGNUM 26 мая в Калуге совместили два праздника — День территориального общественного самоуправления (ТОС) и День молодого избирателя. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, представители избирательных комиссий и калужской молодёжи.

В Калуге отметили дни ТОС и молодого избирателя Пресс-служба Городской думы Калуги

«В Калуге накоплен огромный опыт развития территориального общественного самоуправления, реализации инициатив активных жителей, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Членов ТОС отличает активная жизненная позиция, это люди, желающие изменить к лучшему свой микрорайон и свой город. В этом году у всех нас есть возможность принять решение и выбрать объекты, которые будут благоустроены по программе «Городская среда», призываю всех принять активное участие в голосовании».

В Калуге отметили дни ТОС и молодого избирателя Пресс-служба Городской думы Калуги

Юрий Моисеев также призвал молодых калужан принять участие в выборах: «Сегодня здесь собралась активная молодёжь, многие из вас принимали участие в форуме «Юность-2021». С каждым годом у вас становится всё больше прав и обязанностей. Одно из таких прав — участие в выборах. Именно от вас зависит, каким путём пойдёт наш город и наша страна, ведь за вами — будущее». Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с праздником, пожелал успехов и благополучия.

В Калуге отметили дни ТОС и молодого избирателя Пресс-служба Городской думы Калуги

Творческие коллективы города подготовили концертную программу. Молодых избирателей ждала викторина «Вместе мы сможем многое», посвящённая правовым основам территориального общественного самоуправления и нюансам избирательного права.