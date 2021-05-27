Оренбург, , 10:17 — REGNUM В администрации Оренбурга прокомментировали информацию об обысках в доме, который арендует градоначальник Владимир Ильиных в поселке Экодолье, заявив, что в мэрию не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации, за ее пределами, в том числе у сотрудников.

«Комментировать действия правоохранительных органов администрация города не вправе. Администрация города работает в штатном режиме. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее в интернете появилась информация об обысках в доме главы Оренбурга Владимира Ильиных. Эти сведения корреспонденту ИА REGNUM неофициально подтвердили в силовых структурах.

Один из телеграм-каналов сообщил, что мэр находится на больничном и вышел из «Единой России». Впоследствии информация о сдаче партбилета была удалена.

Пресс-секретарь регионального отделения партии Иван Дуган в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM опроверг информацию о выходе Владимира Ильиных из «Единой России».

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