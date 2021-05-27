Красноярск, , 10:16 — REGNUM В Красноярске 27 мая в Большом концертном зале состоялась церемония прощания с заслуженным тренером СССР, России и Грузии, основателем краевой академии борьбы Дмитрием Миндиашвили. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

В последний путь легендарного тренера проводили тысячи красноярцев — его близкие, друзья и знакомые, ученики и их семьи, коллеги по тренерской работе, чиновники, депутаты и другие.

«Дмитрий Георгиевич Миндиашвили — это особое явление в нашей истории и нашей жизни. Один из величайших тренеров современности, Герой труда Российской Федерации, Почётный гражданин Красноярского края и обладатель множества других почётных званий и наград», — подчеркнул губернатор края Александр Усс.

С именем Миндиашвили связана почти вся история основания, становления и развития вольной борьбы в Красноярском крае. Он воспитал целую плеяду талантливых бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, выдающийся красноярский тренер Дмитрий Миндиашвили скончался 24 мая на 88-м году жизни.

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